Для якнайшвидшої перемоги Україні потрібна зброя, санкції проти РФ, трибунал для Путіна і вступ до НАТО - Порошенко

П'ятий президент України, народний депутат (фракція "Євросолідарність") Петро Порошенко вважає, що для перемоги країни у війні з РФ Києву потрібна зброя, розширення санкцій проти Росії, організація трибуналу для російського президента Володимира Путіна і подальший вступ України до НАТО.

Як повідомляє пресслужба "Євросолідарності", відповідну заяву Порошенко зробив в інтерв'ю виданню Deutsche Welle в Мюнхені.

"Зараз весь світ дивиться на Україну, а вся увага сконцентрована у Мюнхені. Основні питання, які стоять за підсумками Мюнхенської конференції для пересічної людини: коли закінчиться війна? Що кожен з нас може зробити для того, щоб прискорити її закінчення? Це пронизує весь форум. Глобальна безпека залежить від нашої перемоги", – наголосив Порошенко.

За його словами, сьогодні кожна людина повинна зробити щось для того, щоб прискорити перемогу і "допомогти армії, допомогти Україні".

"Я вважаю, що є п’ять речей, від яких залежить перемога. Перше – це зброя. Зброї – я вам це кажу як п’ятий Президент – ніколи не буває достатньо. Але Україна сьогодні має достатньо зброї для того, щоб зупинити путіна, і потребує більше зброї для того, щоб виграти війну. Більше зброї – швидше буде мир", - переконаний нардеп.

Другою необхідною для прискорення української перемоги умовою Порошенко вважає санкції проти РФ для того, щоб "переслідувати російський експорт і щоб у Путіна не було грошей фінансувати війну і вбивства українців".

"Третє – те, про що говорила віце-президент Сполучених Штатів – це справедливість. Справедливість означає невідворотній трибунал для путіна. І четверте, про що ми говоримо – це гарантії безпеки, для того, щоб наша перемога вилилася в стабільну безпекову ситуацію у світі. Ми маємо зробити все, щоб росія не змогла повторити атаку. Для цього не існує іншого механізму, ніж членство України в НАТО", – наголосив п'ятий президент.

Він зауважив, що НАТО зацікавлене у членстві України настільки ж, наскільки Україна сама зацікавлена в тому, щоб вступити до НАТО.

Порошенко також додав, що тривалість війни залежить від рішучості миру.

"Якщо будуть зброя, санкції, трибунал для путіна і членство в НАТО – війна може закінчитися цього року. Після третього кварталу, коли путін вже не буде мати грошей, коли зброя, яку отримають украінці, дозволить нам наступати. І коли росія зрозуміє небезпеки і ризики тримати путіна далі. Наша перемога завершиться депутінізацією Європи, депутінізацією росії, депутінізацією світу", – резюмує нардеп.