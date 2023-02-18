Політика

19:48 18.02.2023

Путін зробив більше, ніж будь-хто, для зміцнення НАТО

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Путін зробив більше, ніж будь-хто, для зміцнення НАТО

Своїми діями РФ призводить до ще більшого зміцнення НАТО, заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

”Путін своїми діями призводить до того, чого він хотів уникнути. Одна з таких речей – зміцнення НАТО на східному фланзі. Ми всі вживаємо запобіжних заходів через страх російської експансії за межами України. І саме це сталося. Якщо візьмемо рішення минулого саміту – розгортання сил та засобів на східному фланзі. Ми вже забезпечуємо безпеку цих країн”, - сказав він на Мюнхенській конференції з безпеки у суботу.

Також Блінкен процитував слова президента США Джо Байдена, що “ми захищатимемо кожен дюйм території НАТО”.

"Путін зробив більше, ніж будь-хто для зміцнення Альянсу", - заявив Блінкен.

Зокрема, за словами держсекретаря, на саміті НАТО влітку у Вільнюсі розглядатимуться подальші кроки щодо посилення східного флангу, а також півдня.

“Одна з іроній ситуації – Путін, здається, вірить помилково, що НАТО має плани на РФ, що НАТО несе загрозу Росії, що ми хочемо агресії щодо РФ. Такого ніколи не було. І ніколи не буде. Але через дії Росії НАТО значно зміцнюється”.

Держсекретар нагадав, що у 2014 році ситуація в НАТО була іншою, бюджети на оборону навпаки скорочувалися, а американські сили виводилися з Європи.

 

 

Теги: #нато #зміцнення #блінкен

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