Політика

21:07 17.02.2023

Порошенко презентував на Мюнхенській конференції з безпеки пропозиції щодо нового пакета санкцій проти РФ

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П'ятий президент України Петро Порошенко під час Мюнхенської конференції з безпеки подав пропозиції щодо нового пакета санкцій проти РФ, повідомила пресслужба партії "Європейська солідарність".

"У мене відбулися короткі зустрічі з учасниками конференції, починаючи від президента Макрона (президент Франції Еммануель Макрон – ІФ-У) та закінчуючи президентом Нііністьо (президент Фінляндії Саулі Нііністьо – ІФ-У). З Єврокомісарами, які сьогодні формують наш прогрес по статусу кандидата, і з міністрами закордонних справ держав-членів Європейського Союзу. Чому це так важливо? Тому що вже наступного тижня відбудеться Рада міністрів закордонних справ Європейського Союзу. І мені принципово важливо було донести позицію щодо окремого санкційного списку проти російської федерації", – розповів Порошенко.

Він зазначив, що десятий пакет санкцій має особливе значення як стратегія санкційного тиску на Росію, яка разом із постачанням зброї є ключовим елементом примусу Путіна вивести свої війська та розпочати переговори про закінчення війни на українських умовах.

"Для нас головним ефектом санкцій є, скільки росія втратить у 2023 році імпортної виручки. Тому пріоритетом є санкції проти постачання російського скрапленого газу з Ямальського родовища, обмеження транспортування включно з переліком криголамного класу газовозів. Спільні узгоджені рішення можуть зрізати російський експорт майже на 60 мільярдів доларів", – вважає Порошенко.

"Ми донесли позицію щодо ускладнення росіянам експорту нафти – крім обмеження ціни та позицій по обсягам. Якщо перекрити російським танкерам Суецький канал і вони будуть ходити навколо Африки – це буде означати, що вони вдвічі менше нафти продадуть Індії і Китаю", – додав він.

Третьою пропозицією стало збільшення заморожених російських золотовалютних резервів.

"Ми маємо на меті, щоб вони закінчилися вже в третьому кварталі поточного року, і імпортозалежна російська економіка опинилася без можливості фінансування війни, без можливості фінансування вбивства українців", – зазначив Порошенко.

"Ретельно розроблена програма була презентована мною на Мюнхенській безпековій конференції, передана в якості "Non paper" великій кількості міністрів закордонних справ Євросоюзу. Ми дуже розраховуємо на те, що і Європарламент, і Єврокомісія дослухаються до наших аргументів", - резюмував він.

 

 

Теги: #порошенко #мюнхен #конференція

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