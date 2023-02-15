Політика

19:45 15.02.2023

Європарламент ухвалив резолюцію із закликом звільнити Саакашвілі

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Європарламент ухвалив резолюцію із закликом звільнити Саакашвілі

Європарламент у середу, 15 лютого, підтримав резолюцію із закликом до влади Грузії звільнити експрезидента Грузії та громадянина України Міхеіла Саакашвілі, повідомляє пресслужба Європарламенту.

Резолюцію було прийнято 577 голосами. Проти проголосували - 33, 26 - утрималися.

"Парламент висловлює серйозне занепокоєння погіршенням здоров'я колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі, який перебуває під вартою на батьківщині з жовтня 2021 року. Відзначаючи при цьому повідомлення про його різку втрату ваги та припущення про те, що він міг постраждати від отруєння важкими металами під час утримання під вартою, депутати Європарламенту закликають владу Грузії звільнити пана Саакашвілі та дозволити йому пройти належне лікування за кордоном. Вони закликають чинного президента Саломе Зурабішвілі скористатися своїм конституційним правом помилувати його. Це також зменшить політичну поляризацію в країні", - зазначається у повідомленні.

Депутати Європарламенту наголошують, що прогрес Грузії у проведенні європейських реформ має бути знову поставлений на центральне місце у політиці. Вони також вважають, що те, як у країні поводяться з ув'язненими, такими як експрезидент, є лакмусовим папірцем прихильності грузинського уряду європейським цінностям та декларованим ним європейським прагненням, включно зі статусом кандидата в члени ЄС, який досі не був наданий Грузії.

"Депутати Європарламенту нагадують владі Грузії, що вони несуть відповідальність за гарантування здоров'я та благополуччя пана Саакашвілі, надання йому адекватного лікування та повагу до його основних прав та особистої гідності відповідно до конституції країни та міжнародних зобов'язань", - зазначають у Європарламенті.

Крім того, в резолюції наголошується фундаментальна роль, яку олігарх Бідзіна Іванішвілі зіграв в ув’язненні Саакашвілі "в рамках особистої вендети". У зв'язку з цим Європарламент закликав розглянути можливість запровадження санкцій проти Іванішвілі за його роль у "погіршенні політичного процесу в Грузії".

 

 

Теги: #резолюція #європарламент #грузія

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