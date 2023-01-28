Порошенко запропонував 7 кроків, щоб залишити РФ без грошей на війну

Народний депутат України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко в статті для видання Le Figaro закликав світ запровадити такі санкції проти РФ, які обрушать російський експорт і унеможливлять фінансування подальшої війни проти України, повідомляється на сайті "Європейської Солідарності".

За його словами, країни "Великої сімки" (G7) передусім повинні знизити стелю цін на російську нафту. "Поки що гранична ціна на російську нафту виявилася занадто позитивною - навіть вище ринкової", - констатує Порошенко.

Він також вважає, що слід суворо контролювати заборону на перевантаження російської нафти або виготовлення нафтових коктейлів з її інгредієнтами, карати за приховування країни походження тощо.

Третє – через інструменти міжнародного права блокувати вхід до Суецького каналу російських підсанкційних експортних товарів, і тоді РФ витрачатиме на транспортування нафти в кілька разів більше часу. Цей механізм має передбачати компенсацію збитку Єгипту, зазначає Порошенко.

Також, за його словами, слід суворо дотримуватися обмежень на російську торгівлю скрапленим газом. "Ми вдячні постачальникам обладнання і технологій французькій Total, німецькій Linde and Siemens, японській Mitsui за те, що припинили співпрацю з проєктом Arctic LNG2, а також південнокорейській Daewoo Heavy, яка відмовилися від спокусливого замовлення на 15 танкерів крижаного класу", – зазначив Порошенко.

Він закликав також нарешті закрити нафтопровід "Дружба". "Це ж абсурд, коли росіяни знищують нашу інфраструктуру, а ми змушені прокачувати приблизно 12 мільйонів тон російської нафти! За згодою із партнерами, не маю жодних сумнівів, Україна зупинить і "Дружбу", і нашу частину ГТС. Єдина причина, чому ми й досі качаємо нафту та газ – рахуємося з думкою тих наших партнерів, які й досі споживають російські енергоносії", – зазначає політик.

Порошенко також заявляє про необхідність позбавити РФ майже $10 млрд за послуги зі збагачення урану і будівництва АЕС. "Росатом" як співучасник злочинів російської вояччини на Чорнобильській і Запорізькій АЕС заслуговує найсуворіших санкцій", – наголосив він.

На думку політика, слід також зробити неліквідними золотовалютні запаси РФ. "Має бути заблокована будь-яка можливість використовувати його як заставу чи у вигляді інших інструментів. Російське золото – це криваве золото, російські діаманти – це криваві алмази, особливо якщо врахувати брудний бізнес групи "Вагнер" в африканських країнах", - наголошує Порошенко.

"За прогнозами, реальні обмеження в нафтогазовому секторі, якщо вони повною мірою запрацюють у 2023 році, обвалять російський експорт з 530 до 300 мільярдів доларів, а пропоновані нами кроки позбавлять Росію ще 30 мільярдів доларів експортного доходу", - додав він.

Поки ж, зазначив політик, ВВП РФ, за попередніми даними Світового банку, знизився минулого року лише на 3,5%, і поки світ очікує на кумулятивний ефект попередніх санкцій, в Україні працює російський молох смерті, який знищує українців. "Санкції це не мета, а лише засіб, а ціль – перемога у війні і справедливий мир", - резюмував Порошенко.