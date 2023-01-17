МЗС України запросило Шалленберга відвідати Дніпро та розповісти сім'ям загиблих про "дотримання почуття міри" у відносинах з РФ

Заклики продовжувати діалог з РФ, поважати її історію та культуру посилюють відчуття безкарності Кремля, заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, коментуючи слова глави МЗС Австрії Александера Шалленберга про необхідність "дотримуватися почуття міри" у відносинах.

"Міністр закордонних справ Австрії закликав "дотримуватися почуття міри" та "не перегнути палицю" в контексті реагування на агресію Росії проти України. Цінуємо співробітництво з Австрією, вдячні за підтримку в ООН та ЄС і для розвитку діалогу у зв’язку з цим чекаємо на візит австрійського міністра до України", - написав Ніколенко у фейсбуці у вівторок.

МЗС України, зокрема, запросило главу австрійської дипломатії відвідати Дніпро.

"Там він матиме можливість повторити свої аргументи про почуття міри перед рідними 44 людей, які загинули від ракетного удару Росії по багатоповерхівці. Або тими, близьких яких досі не знайшли під завалами", - заявив речник МЗС.

Також Ніколенко наголосив, що "заклики продовжувати діалог із Росією, поважати її історію та культуру посилюють почуття безкарності Кремля, сприймаються ним виключно як запрошення до продовження геноциду українців".

Раніше міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг заявив, що для Заходу важливо дотримуватися почуття міри у відносинах з Росією, оскільки вона залишиться частиною європейської історії та культури.

"Ми не повинні перегнути палицю, наприклад, запровадивши заборону на видачу віз 144 мільйонам росіян", - сказав він.