Посол Корнійчук: ми очікуємо більшої допомоги від нового уряду Ізраїлю

Держава Україна очікує та розраховує на більшу допомогу від країни-партнера – Ізраїлю після зміни влади в цій країні, зокрема в частині надання протиповітряного захисного озброєння та зменшення відмов у в‘їзді для українських біженців. Про це посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук написав у своїй статті «Понад 20 тис загиблих, 30 тис поранених, 8 тис зниклих безвісти та одна нація, налаштована перемогти» для ізраїльського видання Yom le'Yom.

«З початку війни ми відчували труднощі з отриманням значної допомоги від ізраїльського уряду. Поки що ми отримали гуманітарну допомогу, і я вдячний за це, але зараз я звертаюся до нової влади і очікую більшої допомоги. Ми розуміємо, що це не проста ситуація для вас, але ми повинні зробити допомогу більш масштабною. Демократичні країни світу допомагають нам, навіть країни, які не мають таких близьких зв’язків з нами, як Ізраїль. Країни Європи об'єднують сили проти російської агресії, але Ізраїль поки що не займає однозначної позиції», - зазначив він.

Євген Корнійчук також нагадав, що до війни проти України долучився і Іран, який постачає ракети та безпілотники країні-агресору.

«Оскільки Іран по шию втягнутий у війну в Україні і не боїться допомагати Росії вбивати українських громадян, і оскільки Іран вже використовує сьогодні і продовжуватиме використовувати свої технології в майбутньому проти держави Ізраїль - це посилює зацікавленість Ізраїлю в допомозі нам, стороні, на яку жорстоко напали, перед обличчям передової повітряної зброї, виготовленої в Ірані. Зараз, коли ворог номер 1 Ізраїлю воює проти громадян України – доречно, щоб Ізраїль мобілізувався, щоб допомогти нам запобігти вбивству тисяч невинних українців», - підкреслив посол.

При цьому глава диппредставництва нагадав, що мішенню російських обстрілів часто є мирні об’єкти та цивільні громадяни.

«Це чоловіки, жінки і діти, єдиним гріхом яких є те, що вони живуть у тому чи іншому місті України, яке росіяни позначили як мішень для варварських нападів на невинних людей. І перед обличчям цієї жахливої трагедії ми можемо лише дивуватися нерішучому підходу ізраїльського уряду», - зазначив Євген Корнійчук.

Посол також вказав, що офіційний Київ безупинно докладає всіх зусиль, щоб українці отримали найкращі можливі засоби захисту.

«Українському народу зараз потрібна допомога, яка включає засоби захисту, зокрема захисту від ракетних атак, медичне лікування, на якому спеціалізується Ізраїль, протезування, а також велику фінансову підтримку, яка дозволить виграти цю несправедливу війну. Я маю повну надію, що приведення до присяги нового уряду Ізраїлю символізує для нас нову еру, в якій ми будемо точно знати, що Ізраїль є нашим другом і він стоїть на нашому боці в ці важкі часи», - підсумував глава диппредставництва.