"Євросолідарність" вимагає негайно ухвалити закон про заборону діяльності в Україні РПЦ та підпорядкованих їй організацій

"Європейська солідарність" схвалює рішення Конституційного Суду, яке затверджує законність вимоги до підлеглої Москві церкви прямо повідомляти про свій зв'язок із РФ.

"Тепер закон, який було ухвалено ще в грудні 2018 року, має бути неухильно виконаний: зникли будь-які відмовки, якими користувались несумлінні чиновники для саботування захисту українського суспільства від щупалець "руского міра", - наголошується в коментарі, оприлюдненому пресслужбою партії.

У "Євросолідарності" наголосили, що Українська православна церква (УПЦ), якщо вона справді вийшла з підпорядкування Московського патріархату, має довести це діями: чітко та недвозначно заявити про засудження Кирила (Гундяєва) та всієї РПЦ як посібника агресії та геноциду українців, розірвати з нею всі відносини, зокрема оголосити про вихід її архієреїв зі складу синоду РПЦ, та про нерозповсюдження на неї статуту РПЦ. Окрім того, необхідно повідомити Помісні Православні Церкви про розрив із РПЦ та намір урегулювати свій канонічний статус у діалозі з Православною церквою України відповідно до томосу, наданого Вселенським Патріархом.

УПЦ має вийти з московського розколу: відновити спілкування з Помісними Церквами, які визнали ПЦУ, та визнати Таїнства Православної церкви України і розпочати діалог без попередніх умов та вимог щодо розуміння та об'єднання українських православних.

"В іншому випадку УПЦ лише вкотре підтвердить, що належить до МП як канонічно, так і фактично, і має відповідно до закону повідомити про це суспільству", - наголосили в партії.

Водночас, зазначають у "Євросолідарності", має бути ухвалено закон, який забороняє діяльність РПЦ та її структур на території України.

"Задля захисту українського суспільства від ворожого впливу РПЦ вимагаємо від Верховної Ради України невідкладно ухвалити закон про забезпечення зміцнення національної безпеки у сфері свободи совісті та діяльності релігійних організацій (№8221 від 23.11.2022) – про заборону в Україні діяльності РПЦ і підпорядкованих їй структур та організацій. "Європейська солідарність" ініціювала відповідні звернення місцевих рад – і їхня підтримка показує високу суспільну вагу цього питання", - наголосили в партії.