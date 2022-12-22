Пелосі: Зеленський надихнув нас своїм посланням про єдність і стійкість перед агресією РФ

Президент України Володимир Зеленський надихнув своїм зверненням до Конгресу США про єдність, мужність та стійкість перед обличчям російської агресії, заявила речниця Палати представників Ненсі Пелосі.

"Уночі Володимир Зеленський звернувся до Конгресу про рішучість українського народу і надихнув нас своїм посланням про єдність, мужність і стійкість перед російською агресією. Захищаючи свою демократію, вони борються за демократію всюди", - написала вона у твіттері.