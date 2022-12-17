Голові фракції "Голос" у міськраді Українки спалили авто

Голова фракції "Голос" у міській раді Українки Фастівського району Київської області Алевтина Шмагель повідомляє, що її автомобіль був спалений невідомими в ніч на суботу.

"Сьогодні о 4 годині ранку зловмисники підпалили мій автомобіль. Залишили водночас безліч зачіпок і потрапили на камери відеоспостереження – ще ті "професіонали"... звичайно, цей злочин пов'язаний з моєю політичною діяльністю і принциповою позицією", - написала Шмагель в Facebook.

За її словами, у неї є припущення про замовника злочину. "Все починається із забудовників при владі, тітушне на сесії... а потім переростає у фізичний тиск на тих, хто не погоджується жити у створеній самими мерзенними з людей реальності... сподіваюся, що закон наздожене всіх співучасників раніше справедливості", - додала політик.