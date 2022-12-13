Політика

14:37 13.12.2022

ВР ухвалила новий закон про національні меншини

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ВР ухвалила новий закон про національні меншини

 Верховна Рада ухвалила новий закон про національні меншини, скасувавши старий.

За відповідний законопроєкт №8224 про національні меншини (спільноти) проголосували 324 народні депутати (для ухвалення рішення потрібні 226 голосів підтримки – ІФ-У) на пленарному засіданні у вівторок у Києві, повідомив парламентарій Ярослав Железняк (фракція "Голос") у телеграмі.

Законопроєкт закріплює визначення "національні меншини (спільноти)"; права, свободи й обов'язки осіб, що належать до національних меншин, особливості державної політики з реалізації прав і свобод представників нацменшин, повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізовує державну політику у сфері захисту прав і свобод осіб, які належать до нацменшин.

П'ята стаття законопроєкту "Права, свободи й обов'язки осіб, що належать до національних меншин (спільнот)" гарантує громадянам України незалежно від їхнього етнічного походження, приналежності або неприналежності до національних меншин (спільнот) громадянські, політичні, соціальні, економічні, культурні та мовні права і свободи, визначені Конституцією.

Особа, що належить до національної меншини (спільноти), має також право на самоідентифікацію, свободу громадських об'єднань і мирних зборів, свободу вираження поглядів і переконань, думки, слова, совісті та релігії; участь у політичному, економічному та соціальному житті; використання мови національної меншини; освіту, зокрема мовами національних меншин; збереження культурної самобутності національної спільноти.

Теги: #рада #закон #нацменшини

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