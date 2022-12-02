Всеукраїнський референдум 1 грудня 1991 року поставив крапку в історії імперії – Зеленський

Референдум 1 грудня 1991 року в Україні, яким було підтверджено Акт про проголошення незалежності України, поставив крапку в історії імперії, сказав у відеозверненні у четвер президент України Володимир Зеленський.

"1 грудня 31 рік тому відбувся референдум, який об'єднав усю територію нашої держави. Ніхто з наших людей не залишився поза всеукраїнським рішенням. Київ та Севастополь, Одеса та Крим, Львів та Черкаси, Чернігів та Харків, Донецьк та Херсон, Запоріжжя та Луганськ, Хмельниччина та Кіровоградщина, Волинь та Дніпропетровщина, Суми та Закарпаття, Івано-Франківськ і Тернопіль, Житомирщина та Чернівці, Вінниця, Київщина, Миколаїв, Полтава, Рівне… Усі підтримали. Люди підтвердили Акт проголошення незалежності України – вільно та законно", - сказав він.

Зеленський наголосив, що це був "справжній референдум, а не якась імітація. Це був чесний референдум, і тому його визнав світ".

"І було важливо, що не просто політики, а саме люди поставили крапку в історії імперії, яка ґрунтувалася на запереченні волі людей. Яка вбивала, намагаючись увічнити заперечення волі людей, але яку люди все одно скинули. І якраз своєю волею", - заявив він.

Відтоді, зазначив Зеленський, "ми бачили багатьох діячів, які не могли заспокоїтись, що імперію таки повалили. Ми й тепер захищаємо Україну від таких товаришів, які хотіли відзначати цьогоріч століття імперії замість чергових роковин свободи".

"Але буде за українськими правилами. Наше прагнення жити вільно, яке було висловлено 24 серпня та підтверджено 1 грудня, не зламати. Українці більше ніколи не будуть камінчиками якихось там імперій. Ми вже вибороли це і забезпечимо для нашої держави всю повноту незалежності", - наголосив він.