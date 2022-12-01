1 грудня: Цей день в Україні та в світі

ДЕНЬ 281 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 281 RUSSIAN AGRESSION

1 грудня – День боротьби зі СНІДом, день Антарктиди та День особливих дітей.

В Україні – День працівників прокуратури, річниця Всеукраїнського референдуму 1991 року, День невролога.

Православна церква вшановує пам'ять святих мучеників Романа та Платона.

Всеукраїнський референдум 1991 року

30 років тому, 1 грудня 1991 року відбувся Всеукраїнський референдум 1991 року – загальнонаціональний референдум щодо проголошення незалежності України. На нього було винесено одне питання: "Чи підтверджуєте Ви Акт проголошення незалежності України?" Текст Акту, ухвалений Верховною Радою 24 серпня 1991 року, був наведений у виборчому бюлетені. Громадяни України висловилися за підтримку незалежності.

У референдумі взяли участь 31 891 742 особи – 84,18% населення України. З них 28 804 071 особа (90,32%) проголосували "За".

Церковне свято

У церкві 1 грудня вшановується пам'ять святих мучеників Романа і Платона, які постраждали за віру в IV столітті.

Платон був братом святого Антіоха - разом вони народилися в сім'ї благочестивих християн і отримали чудове виховання, після чого почали проповідувати християнство. Це відбувалося за правління імператора Агрипіна, який відрізнявся нетерпимістю до прихильників християнського вчення. Не дивно, що він наказав заарештувати Платона і влаштував суд, на якому вимагав, щоб проповідник зрікся своїх переконань. Платон відмовився зробити це, за що був замучений та вбитий.

Святий Роман прийняв мученицьку смерть разом із отроком Варулом під час гонінь, організованих проти християн імператором Максиміліаном. Сам Роман був дияконом у місті Кесарія і одного разу зустрів єпарха, який йшов на язичницьке свято. Роман став переконувати його зректися віри, після чого той піддав проповідника тортурам. Повз проходив Варул, який також був християнином і не міг залишитися осторонь. Його схопили та замучили разом із Романом.

Ще цього дня:

1994 - Андрій Шевченко у матчі проти "Дніпра" забив свій перший гол у складі київського "Динамо";

2009 – У Львові запустили Львівський міський рейковий автобус;

2011 - Створено Ініціативну групу "Першого грудня";

2012 - Оприлюднено Українську хартію вільної людини;

2013 – У відповідь на спробу силового розгону Євромайдану мільйонна демонстрація у Києві, сутички біля Адміністрації Президента України та початок Революції гідності.

Іменини: Микола, Платон, Роман