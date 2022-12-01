Політика

17:45 01.12.2022

Борис Джонсон планує балотуватися до парламенту на наступних виборах

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Борис Джонсон планує балотуватися до парламенту на наступних виборах

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон має намір знову висунути свою кандидатуру на посаду депутата від виборчого округу Аксбрідж та Південний Райсліп на наступних парламентських виборах, повідомляє у четвер Sky News.

У Консервативній асоціації Аксбріджу та Південного Райсліпу заявили, що "повністю підтримують Бориса Джонсона як нашого члена парламенту та кандидата на майбутніх виборах". Sky News зазначає, що якщо Джонсону вдасться переобратися, він надалі зможе знову спробувати очолити партію.

Депутати-консерватори мають час до понеділка, щоб повідомити партії, чи планують вони брати участь у виборах, які, як очікується, відбудуться у 2024 році.

Раніше цього року Джонсону довелося піти у відставку з посади прем'єр-міністра внаслідок декількох скандалів, пов'язаних із ним та його міністрами. Очікувалося, що він спробує знову поборотися за посаду після відставки Ліз Трасс, однак він відмовився балотуватися на посаду прем'єра.

Теги: #плани #джонсон

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