Політика

11:02 30.11.2022

Єрмак обговорив із Салліваном підтримку України в зимовий період

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Єрмак обговорив із Салліваном підтримку України в зимовий період

 Глава Офісу президента України Андрій Єрмак обговорив із радником президента США з питань національної безпеки Джейком Салліваном підтримку України для проходження зимового періоду.

"У межах постійного діалогу керівник Офісу глави держави Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником президента США з питань національної безпеки Джейком Салліваном", - повідомила пресслужба Офісу президента.

"Єрмак поінформував співрозмовника про оперативну ситуацію на фронті, а також про можливі кроки Росії, які вона готує з метою продовження терору проти цивільного населення України. Сторони обговорили надання нашій державі підтримки для забезпечення проходження зимового періоду", - йдеться в повідомленні.

Єрмак висловив вдячність США за підтримку розпочатої президентом України Володимиром Зеленським 26 листопада гуманітарної програми Grain from Ukraine.

Він наголосив, що реалізація цієї ініціативи допоможе країнам Африки та Азії, які опинилися на межі голоду через блокування Росією шляхів експорту українського продовольства.

Джерело: https://president.gov.ua/news/andrij-yermak-proviv-telefonnu-rozmovu-z-dzhejkom-sallivanom-79545?fbclid=IwAR3b_1jri8JqQWcZ06idZAv28g2yOAHrNSXNJNvY8

Теги: #салліван #єрмак

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