Політика

13:34 13.11.2022

Президент Ізраїлю вручив Нетаньяху мандат на формування уряду

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Президент Ізраїлю вручив Нетаньяху мандат на формування уряду

Президент Ізраїлю Іцхак Герцог у неділю офіційно доручив лідеру правих Біньяміну Нетаньяху сформувати уряд, повідомляє Jerusalem Post.

Нетаньяху прибув у неділю в офіційну резиденцію Герцога, там відбулася офіційна церемонія передачі мандата.

Тепер у Нетаньяху є 28 днів на те, щоб сформувати новий уряд у країні. Якщо йому не вдасться виконати завдання вчасно, він може попросити додаткові 14 днів. Якщо у нього не вийде вкластися в додатковий час, то тоді президент може передати мандат іншому кандидату.

Однак, з великою ймовірністю у Нетаньяху вийде домогтися схвалення парламентаріїв - в Кнесеті 120 місць, серед них у Блоку правих і релігійних партій 64 мандати. Для затвердження складу уряду Кнесетом необхідне схвалення 61 депутата. Дати мандат саме Нетаньяху, а не іншому кандидату, президенту Герцогу рекомендували якраз 64 депутати.

Про те, що мандат отримає Нетаньяху, стало відомо раніше цього тижня. Він перебував в опозиції близько півтора року, але за підсумками виборів, що відбулися 1 листопада, його партія "Лікуд" набрала більшість голосів, а разом з іншими правими партіями йому вдалося взяти перевагу в лівих, які прийшли до влади за підсумками попередніх виборів.

Теги: #нетаньяху #ізраїль

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