В Анкарі заявили про переговори з Росією про нинішній статус "зернової угоди" - ЗМІ

Зараз з Росією тривають переговори про статус "зернової угоди" після того, як Москва напередодні оголосила про припинення участі в ній, повідомляє в неділю Bloomberg з посиланням на неназваного представника влади Туреччини.

"У неділю проходять переговори з Росією щодо Чорноморської "зернової угоди", вони продовжаться в понеділок, заявив представник турецької влади", - передає агентство.

За словами джерела агентства, підстави для оптимізму є, незважаючи на ситуацію, що склалася.

Також він заявив, що судна, які досягли Стамбула, інспектують, проте ніякі нові судна, навантажені зерном, наразі не виходять з портів України.