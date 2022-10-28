Політика

09:47 28.10.2022

РФ програє у своєму вторгненні в Україну, звідси і наратив Путіна, який шалено змінюється, - посол Великої Британії

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РФ програє у своєму вторгненні в Україну, звідси і наратив Путіна, який шалено змінюється, - посол Великої Британії

РФ програє у своєму вторгненні в Україну, звідси і наратив президента Росії Володимира Путіна, який шалено змінюється, небезпека - це РФ, заявила посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс.

"РФ програє у своєму вбивчому вторгненні в Україну. Звідси і наратив Путіна, який шалено змінюється. Я живу на цій війні вже декілька місяців. Познайомилася з багатьма українцями, почула їхні історії. Небезпека - це РФ. Це не зміниться", - написала вона у твіттері.

 

Теги: #велика_британія #сіммонс

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