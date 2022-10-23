Ексглава британського Мінфіну Ріші Сунак заявив про намір боротися за посаду лідера консерваторів

Колишній міністр фінансів Великої Британії Ріші Сунак оголосив у неділю про те, що побореться за посаду лідера Консервативної партії і, відповідно, глави британського уряду.

"Велика Британія - велика країна, але ми зараз перебуваємо в стані глибокої економічної кризи. Ось чому я маю намір стати лідером Консервативної партії і вашим наступним прем'єр-міністром", - написав він у Твіттері.

"Я хочу виправити нашу економіку, об'єднати нашу партію і допомогти нашій країні", - зазначив ексміністр.

Напередодні повідомлялося, що Ріші Сунак вже має підтримку 100 депутатів-консерваторів, що необхідно для участі у виборах. Така сама ситуація і у колишнього британського прем'єра Бориса Джонсона.

Раніше про намір брати участь у виборах заявила лідер палати громад Пенні Мордонт. Однак для участі їй необхідно до 14:00 за місцевим часом понеділка заручитися підтримкою 100 депутатів-консерваторів. На минулих виборах лідера партії Мордонт посіла третє місце, поступившись Ліз трас і Сунаку.

Минулого четверга прем'єр-міністр Великої Британії Ліз Трас заявила про відставку. Вона очолювала уряд 45 днів - найкоротший термін за всю історію британських кабінетів.