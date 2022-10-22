Джонсон повернувся до Британії з відпустки на тлі повідомлень про те, що він може знову поборотися за лідерство

Колишній лідер Консервативної партії Британії і експрем'єр Борис Джонсон прибув до Лондона в суботу з Домініканської Республіки, де він проводив відпустку з сім'єю, передає в суботу Sky News.

Літак із Джонсоном приземлився в суботу в лондонському аеропорту Гетвік.

Член парламенту від Консервативної партії Джеймс Даддрідж напередодні розповів телеканалу Sky News, що Джонсон планує взяти участь у перегонах за лідерство. Для участі у виборах Джонсону необхідно набрати 100 номінацій від депутатів-консерваторів до 14:00 понеділка.

Тим часом колишній міністр внутрішніх справ Пріті Пател заявила, що підтримує Бориса Джонсона, тому що його "послужний список правильних рішень на посаді прем'єра викликає довіру".

Наразі 100 номінацій уже набрав колишній глава Мінфіну Ріші Сунак.

У четвер прем'єр-міністр Великої Британії Трас заявила про свою відставку. Трас очолювала уряд 45 днів - найкоротший термін за всю історію британських кабінетів. До неї партією керував Джонсон.