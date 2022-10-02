Порошенко закликав НАТО розпочати переговори про вступ України до Альянсу

П'ятий президент України, народний депутат (фракція "Євросолідарність") Петро Порошенко під час виступу на міжнародній конференції безпеки у Вісбі на острові Готланд (Швеція) закликав НАТО розпочати переговори з Україною про повноцінний вступ країни до Альянсу.

Як повідомляє пресслужба "Євросолідарності", під час виступу нардеп зазначив, що зараз Україна є "парасолькою безпеки" для Європи і НАТО, і їй потрібна швидка і рішуча підтримка союзників.

Порошенко також зазначив, що будь-які інші варіанти "безпечних гарантій" грають на користь РФ і Володимира Путіна.

"Досить говорити про "гарантії безпеки", це абсолютно шкідливий меседж. Коли я став президентом у 2014 році, я взяв групу своїх радників, щоб з’ясувати, як ми можемо використати гарантії безпеки з Будапештського меморандуму. Ніяк! Це лише сигнал про те, як допомогти путіну уникнути членства України в НАТО", – вважає Порошенко.

За його словами, рівень підтримки членства в Альянсі серед українців перевищує 75%.

"Нам більше не потрібен План дій щодо членства, нам потрібен початок переговорів щодо членства. Я не вірю в Бухарестську декларацію про відкритість дверей до НАТО. Двері в НАТО для нас закриті. І це несправедливо по відношенню до українського народу, до народів Європи, до народів держав-членів НАТО, тому що тепер Україна є "парасолькою" для НАТО", – зазначив нардеп.

П'ятий президент закликав союзників по НАТО "брати приклад з країн Балтії, що демонструють однозначну підтримку євроатлантичних прагнень України".

"А щодо скептиків – якщо ви не можете сказати "так", будь ласка, мовчіть. Ми робимо все можливе, щоб перед самітом у Вільнюсі ми могли заручитися одностайною підтримкою держав-членів Альянсу", – наголосив Порошенко.

"Я залишаюся оптимістом – Україна буде в НАТО. Україна буде найкращою армією Європи. Нам потрібна ваша єдність і солідарність з Україною", – додав він.