НАТО не визнає незаконної анексії Росією українських територій

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявляє, що альянс не визнає незаконну анексію Росією тимчасово окупованих територій України.

Відповідну заяву він зробив у п'ятницю в Брюсселі у штаб-квартирі НАТО. "Це захоплення територій незаконне і нелегітимне, країни НАТО не визнають і ніколи не визнають ці території частиною Росії. Це землі України", - сказав він.

У зв'язку з цим генсек закликав усі країни "відкинути кричущі спроби завоювання земель Росією". Ці землі – Україна. Донецьк – це Україна, Луганськ – це Україна, Херсон – це Україна, Запоріжжя – це Україна, так само, як і Крим – це Україна. Вже вдруге Росія силою привласнює території України. Але це не змінює суті конфлікту. Це залишається жорсткою воєнною операцією проти України. І це не змінює нашої прихильності до підтримки України. НАТО не є стороною конфлікту, але ми надаємо Україні підтримку для того, щоб вона змогла здійснити право на самооборону, закріплене у Статуті ООН. Наш союз – оборонний. Ми єдині та готові захистити кожну країну-члена НАТО та готові захистити кожен сантиметр союзної території", - сказав Столтенберг.

Він констатував, що президент Путін цього разу приєднав до Росії ще чотири регіони України. "Це являє собою найбільшу спробу анексії території в Європі з часу Другої світової війни – ще 15%, що приблизно дорівнює площі Португалії, були незаконно відібрані Росією із застосуванням сили. Підроблені референдуми були розроблені в Москві та нав'язані в Україні з повною зневагою до міжнародного права", - додав генсек.

Столтенберг вважає, що нещодавній розвиток подій став "поворотним моментом". "Путін мобілізував сотні тисяч солдатів і розпочав безвідповідальне брязкання ядерною зброєю. Наразі він нелегально анексує територію України. Все це – найсерйозніша ескалація від початку війни. Ніщо із цього не є ознакою сили. Це ознаки слабкості. Це визнання того, що війна не йде так, як заплановано, і Путін не зміг досягти жодної із поставлених стратегічних цілей", - переконаний він.

Крім того, генсек альянсу впевнений, що "Путін несе повну відповідальність за цю війну, і це його відповідальність – закінчити цю війну, закінчити страждання хороброго українського народу, закінчити енергетичну та продовольчу кризи". "Якщо Росія припинить війну – буде мир. Якщо Україна перестане воювати, вона перестане існувати як незалежна держава в Європі. НАТО знову висловлює нашу тверду підтримку незалежності, суверенітету та територіальній цілісності України. Ми продовжуємо бути готовими надавати підтримку Україні, тоді як вона продовжує оборонятися від російської агресії і стільки, скільки буде потрібно", - запевнив Столтенберг.