Оголошенням про мобілізацію Путін намагається виправдати свої катастрофічні невдачі - прем'єр Британії

Оголошенням про мобілізацію президент РФ Володимир Путін намагається виправдати свої катастрофічні невдачі, повідомила прем'єр-міністр Великої Британії Ліз Трасс.

"Росії ніхто не загрожує. Проте доки ми зібралися тут сьогодні ввечері, в Україні варварська зброя використовується для вбивства та каліцтва людей, зґвалтування використовується як інструмент війни, сім'ї розриваються на частини. І сьогодні вранці ми бачили, як Путін намагається виправдати свої катастрофічні невдачі: він подвоює ставку, відправляючи ще більше резервістів на страшну долю. Він відчайдушно намагається претендувати на мантію демократії для режиму без прав і свобод людини. І він робить ще більше неправдивих заяв і погроз. Це не спрацює. Міжнародний альянс сильний і Україна сильна", - сказала Трасс, виступаючи на Генасамблеї ООН у середу.

За її словами, контраст між поведінкою Росії та сміливою і гідною першою леді України Оленою Зеленською, яка перебувала в ООН у середу, не може бути більш вражаючим.

"Українці захищають не лише свою країну - вони захищають наші цінності та безпеку всього світу. Ось чому ми маємо діяти. Ось чому до 2030 року Велика Британія витрачатиме на оборону 3% ВВП, зберігаючи за собою позицію провідного гравця у сфері безпеки в Європі", - наголосила Трасс.