Політика

09:57 22.09.2022

Британія підтримуватиме або збільшуватиме військову підтримку Україні стільки, скільки знадобиться - Трасс

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Британія підтримуватиме або збільшуватиме військову підтримку Україні стільки, скільки знадобиться - Трасс

Британія підтримуватиме або збільшуватиме військову підтримку Україні стільки, скільки знадобиться, заявила прем'єр-міністр Великої Британії Ліз Трасс.

"У цей вирішальний момент конфлікту я обіцяю, що ми підтримуватимемо або збільшуватимемо нашу військову підтримку Україні стільки, скільки знадобиться. Поки я говорю, в Україну прибуває нова британська зброя, зокрема ракети для реактивних систем залпового вогню. Ми не заспокоїмося, доки Україна не переможе", - сказала Трасс, виступаючи на Генасамблеї ООН у середу.

Теги: #велика_британія #трасс

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