Британія підтримуватиме або збільшуватиме військову підтримку Україні стільки, скільки знадобиться - Трасс

Британія підтримуватиме або збільшуватиме військову підтримку Україні стільки, скільки знадобиться, заявила прем'єр-міністр Великої Британії Ліз Трасс.

"У цей вирішальний момент конфлікту я обіцяю, що ми підтримуватимемо або збільшуватимемо нашу військову підтримку Україні стільки, скільки знадобиться. Поки я говорю, в Україну прибуває нова британська зброя, зокрема ракети для реактивних систем залпового вогню. Ми не заспокоїмося, доки Україна не переможе", - сказала Трасс, виступаючи на Генасамблеї ООН у середу.