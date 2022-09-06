Джонсон у прощальній промові висловив підтримку уряду на чолі з Трасс

Борис Джонсон у вівторок заявив про підтримку Ліз Трасс і висловив упевненість, що новий уряд допоможе Великій Британії подолати енергетичну кризу.

"У нас залишиться економічна сила, щоб надавати людям засоби, які їм необхідні, щоб подолати цю енергетичну кризу. (...) Я знаю, що Ліз Трасс і чуйний уряд консерваторів зробить усе, що в наших силах, щоб допомогти людям пережити цю кризу. Наша країна подолає її", - сказав Джонсон у прощальному виступі біля резиденції на Даунінг-стріт.

Він додав, що висловлюватиме новому уряду "підтримку на кожному етапі шляху".

"Настали складні часи для економіки, для родин у всій країні. Ми можемо, і ми пройдемо через це, і станемо сильнішими. Я хотів би сказати моїм колегам із Консервативної партії, що настав час підтримати Ліз Трасс, її команду та її програму і працювати на благо народу", - наголосив Джонсон.

Пізніше у вівторок Джонсон і новий лідер британської Консервативної партії Ліз Трасс прибудуть різними літаками до шотландського міста Абердин для зустрічі з королевою Єлизаветою II у замку Балморал.

За даними телеканалу Sky News, очікується, що Джонсон прибуде до королівської резиденції приблизно об 11:20 за місцевим часом (13:20 за Києвом) і заявить монарху про відставку. Потім до замку запросять його наступницю для першої приватної аудієнції з королевою. Очікується, що Трасс прибуде до Балморалу о 12:10 за місцевим часом, де Єлизавета II призначить її наступним прем'єр-міністром Великої Британії та попросить сформувати уряд.

Раніше у вівторок видання The Guardian повідомило, що Трасс, яка здобула перемогу у боротьбі за лідерство в Консервативній партії, фактично визначилася з кандидатами на посади глав ключових міністерств свого кабінету.

За даними видання, міністром закордонних справ Трасс планує призначити Джеймса Клеверлі, який в уряді Джонсона обіймав посаду державного міністра у справах Європи та Північної Америки. Найближчому союзнику нового прем'єра Квасі Квартенгу - міністру підприємництва, енергетики та промислової стратегії за Джонсона - можуть дати посаду канцлера казначейства. Генпрокурор Суелла Браверман може стати міністром внутрішніх справ, глава Міноборони Бен Воллес, ймовірно, збереже свою посаду.

Як пише The Guardian, основному супернику Трасс у прем'єрських перегонах ексглаві Мінфіну Ріші Сунаку місце в уряді не запропонують, що є порушенням традиції, згідно з якою претендентам на лідерство пропонувалися посади в кабінеті міністрів.

Водночас, як повідомив телеканал Sky News, низка міністрів і чиновників кабінету Джонсона вже заявила про намір залишити посади з обранням Трасс.