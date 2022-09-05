Стефанішина сподівається, що з Трасс на посаді прем'єра позиція Великої Британії як адвоката перемоги України збережеться та посилиться

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина сподівається, що зі вступом на посаду нового прем'єр-міністра Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Мері Елізабет Трасс позиція Великої Британії як адвоката перемоги України залишиться незмінною.

"Для України, українців та української влади Ліз Трасс є зрозумілим політиком, її політика є послідовною. Ми сьогодні чули після обрання її головою Консервативної партії, що вона (політика – ІФ) буде незмінною", - сказала Стефанішина в ефірі національного телемарафону за підсумками 8-го засідання Ради асоціації між ЄС та Україною

Віцепрем'єрка зазначила, що 6 вересня Трасс представить свій уряд й українська влада сподівається, що "позиція Великої Британії як адвоката перемоги України збережеться та посилиться".

Раніше Мері Елізабет Трасс здобула перемогу в перегонах за посаду лідера Консервативної партії і разом із прем'єром Борисом Джонсоном, який іде з посади, вирушить у вівторок до шотландської резиденції англійських королів на зустріч із королевою Єлизаветою II, де Джонсон формально подасть у відставку, а королева призначить Трасс новим прем'єром Великої Британії.