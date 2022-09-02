Політика

19:16 02.09.2022

Єврокомісія переконуватиме країни ЄС запровадити "стелю" цін на російську нафту - член ЄК з економіки

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Єврокомісія переконуватиме країни ЄС запровадити "стелю" цін на російську нафту - член ЄК з економіки

На думку члена Єврокомісії з економіки Паоло Джентілоні, заява країн G7 щодо "стелі" цін на російську нафту - це суттєвий крок до того, щоб знизити доходи РФ від нафти і чинити тиск на світові ціни на енергоносії.

"Велика сімка" тепер працюватиме над створенням широкої глобальної коаліції для остаточного доопрацювання формату та рівня "стелі" цін, а також для її спільної реалізації, щоб максимізувати її ефективність", - йдеться в опублікованій у п'ятницю в Брюсселі заяві єврокомісара, який брав участь у нараді міністрів фінансів країн G7.

Він повідомив, що Європейська комісія "відіграватиме свою повну роль у роботі з досягнення одностайності серед 27 держав-членів для реалізації цього заходу в ЄС".

"Наша мета - зробити це відповідно до термінів, узгоджених у рамках шостого пакета санкцій ЄС, тобто 5 грудня 2022 року для сирої нафти та 5 лютого 2023 року для нафтопродуктів", - уточнив Джентілоні.

За його словами, домовленість поширює погоджену заборону на всю групу G7, "дозволяючи при цьому продовжувати продаж російської нафти на світових ринках за низькими цінами".

Країни G7 підтвердили в п'ятницю прагнення відмовитися від використання російської нафти на своїх ринках, але не мають наміру створювати перешкоди купівлі іншими сторонами такої нафти за цінами, що не перевищують "стелі", йшлося в заяві, поширеній "Великою сімкою".

"Ми підтверджуємо заходи щодо поетапної відмови від російської нафти та нафтопродуктів на наших внутрішніх ринках і наголошуємо, що наш захід "стеля цін" спрямований на послаблення тиску на світові ціни на нафту та на підтримку країн-імпортерів нафти в усьому світі", - наголошується в заяві країн G7.

 

 

Теги: #нафта #єс #росія #g7

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