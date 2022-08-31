ВР пропонують звернутися до міжнародних організацій, парламентів та урядів країн світу щодо визнання Білорусі державою-спонсором тероризму – проєкт

Народні депутати пропонують Верховній Раді звернутися до Організації Об'єднаних Націй, Європейського парламенту, парламентських асамблей Ради Європи, ОБСЄ, НАТО, ОЧЕС, урядів і парламентів держав світу про визнання Республіки Білорусь державою – спонсором тероризму.

Відповідний проєкт постанови №7716 зареєстровано у Верховній Раді у вівторок, повідомляє сайт парламенту.

Текст проєкту постанови наразі не оприлюднено.