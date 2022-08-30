Політика

21:36 30.08.2022

РФ заслуговує на всі атрибути епохи "залізної завіси", якщо робить все для повернення глобальної безпеки до стану тих років - Арахамія

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РФ заслуговує на всі атрибути епохи "залізної завіси", якщо робить все для повернення глобальної безпеки до стану тих років - Арахамія

Лідер фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія вважає справедливим, якщо до РФ повернеться дефіцит та інші позбавлення часів "холодної війни", зважаючи на послідовну політику російського керівництва щодо повернення глобальної безпеки до існуючого тоді стану.

"Глава МЗС Люксембургу вважає, що світ "знову опустить залізну завісу", якщо заборонить росіянам подорожувати країнами Єврсоюзу. Але якщо говорити про нову реальність, то можна згадати набагато більше аналогій про росію періоду "холодної війни". Це і ядерний шантаж. І "кузькіна мать", яка зараз звучить як "можем повторить" і "мы еще не начинали". І "вісь зла", яку намагається збудувати москва", - написав Арахамія у телеграмі у вівторок увечері.

Він також нагадав, що більшість членів Євросоюзу є також членами НАТО, "яке як і 40 років тому залишається ідеологічним ворогом пересічного жителя російських широт".

"І якщо росія робить усе, щоб повернути глобальну безпеку до того вигляду, якою вона була в другій половині XX століття, то вони заслуговують на всі атрибути тієї епохи. Включаючи дефіцит і цукор по талонах", - резюмував Арахамія.

 

 

 

Теги: #рф #слуга_народу #залізна_завіса

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