До "Слуги народу" увійшли двоє нових депутатів замість Костіна та Совгирі – спікер фракції

Олександр Васюк та Валентина Короленко стали членами депутатської фракції "Слугу народу" замість Андрія Костіна та Ольги Совгирі, які обійняли посади генпрокурора України та судді Конституційного Суду відповідно, повідомила речниця фракції Юлія Палійчук.

Нагадаємо, 27 липня Верховна Рада погодила призначення народного депутата від "Слуги народу" Андрія Костіна на посаду генерального прокурора. Також представницю ВР у Конституційному Суді, народну депутатку від "Слуги народу" Ольгу Совгирю було обрано суддею Конституційного Суду. Їхні місця в парламенті зайняли кандидати в депутати від "Слуги народу".

Палійчук зазначила, що Васюк – юрист та громадський діяч, працював у команді на президентських та парламентських виборах. Має досвід співпраці з міжнародними організаціями у волонтерських, освітніх та професійних проєктах, а останнім часом активно працює над розширенням українсько-американських відносин.

Одночасно Короленко, за словами спікера фракції, є юристом та фінансистом, яка допомагала команді "Слуги народу" на президентських та парламентських виборах. У Короленко – три вищі освіти та понад 14 років досвіду державної служби.