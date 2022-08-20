"Євросолідарність" вимагає повернення "години запитань до уряду" на пленарних засіданнях Ради

Фракція "Європейська солідарність" виступає за повернення "Години запитань до уряду" на пленарних засіданнях Верховної Ради, повідомила співголова фракції Ірина Геращенко.

"Європейська солідарність" наполягає на поверненні "Години запитань до уряду". На наступне пленарне засідання вимагаємо запросити прем'єра, заслухати підготовку до опалювального сезону, забезпечення ЗСУ до зими і ситуацію в культурній сфері", - написала Геращенко в суботу в Facebook.

Вона наголосила, що засідання Верховної Ради і уряду повинні стати відкритими для суспільства – "зокрема для того, щоб запобігти сумнівним рішенням".