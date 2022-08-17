Ізраїль і Туреччина домовилися відновити дипвідносини та повернути послів

Ізраїль і Туреччина повернуть послів і генконсулів та повністю відновлять дипломатичні зв'язки через кілька років напруженості у відносинах, пишуть у середу турецькі та ізраїльські ЗМІ.

"Відновлення відносин із Туреччиною є важливим внеском у регіональну стабільність і дуже важливим економічним активом для громадян Ізраїлю", - наводить газета The Times of Israel слова прем'єр-міністра Ізраїлю Яїра Лапіда.

Глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу, зі свого боку, підтвердив, що Туреччина й Ізраїль домовилися обмінятися послами з метою "нормалізації відносин", проте "Анкара продовжить підтримувати палестинців".

Крім того, найближчим часом сторони проведуть зустріч, присвячену економічній співпраці, наголосив Чавушоглу, якого цитує агентство "Анадолу".

The Times of Israel, зі свого боку, зазначає, що "рішення було прийнято після нещодавньої телефонної розмови Лапіда з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом".

Туреччина відкликала свого посла й вимагала, щоб посол Ізраїлю залишив Туреччину у травні 2018 року після заворушень на кордоні Ізраїлю та сектора Гази. Тоді сторони різко критикували одна одну, але з 2020 року змінили тон і рушили у бік зближення, зазначає ізраїльське видання.