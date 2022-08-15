Заборона на візи ЄС і країн G7 для росіян обґрунтовується діями РФ – Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначає, що заборона на видачу туристичних віз для громадян РФ країнами Європейського союзу та "Великої сімки" обґрунтовується діями самої РФ, тобто тими самими причинами, через які Всесвітня туристична організація ООН (UNWTO) призупинила членство РФ у своїх лавах.

"Ще у квітні Всесвітня туристична організація ООН призупинила діяльність Росії, тому що "Туризм — це стовп миру та міжнародної дружби… Дії Росії невиправдані та суперечать самим принципам UNWTO". Звучить цілком застосовно до заборони на туристичні візи ЄС і G7 для росіян", - написав Кулеба у телеграмі в неділю ввечері.