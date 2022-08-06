Ердоган заявляє, що домовився з Путіним про оплату російського газу в рублях

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган в суботу підтвердив, що він і президент РФ Володимир Путін напередодні досягли угоди про платежі за російський газ у рублях.

"Ми погодили з Путіним оплату в рублях з торгівлі природним газом. Сподіваємося, що це принесе фінансову вигоду обом сторонам", - наводить слова Ердогана агентство "Анадолу".

Відповідаючи на запитання про ситуацію з поставками зерна з портів України, Ердоган зазначив, що зараз на черзі стоять близько 20 кораблів.

Крім того, Ердоган заявив про намір особисто проінспектувати АЕС "Аккую", що будується в Туреччині, а потім розповісти Путіну про ситуацію на об'єкті і разом визначити подальші кроки.

Президент додав, що на запрошення Путіна має намір брати участь у зустрічі Шанхайської організації співробітництва (ШОС), яка запланована на вересень в Узбекистані.