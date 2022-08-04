Політика

12:38 04.08.2022

"Євросолідарність" закликала ВР звернутися до міжнародної спільноти з проханням визнати вбивство військовополонених в Оленівці терактом

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"Євросолідарність" закликала ВР звернутися до міжнародної спільноти з проханням визнати вбивство військовополонених в Оленівці терактом

Депутати "Європейської солідарності" зареєстрували в парламенті проєкт постанови про звернення Верховної Ради України до ООН, Євросоюзу, Євроради, ОБСЄ, парламентів та урядів держав-членів НАТО, МКЧХ та Незалежної міжнародної медичної гуманітарної організації "Лікарі без кордонів" щодо засудження факту масової страти українських військовополонених державою-агресором в Оленівці 29 липня 2022 року, повідомляє пресслужба партії.

"Верховна Рада України звертається до ООН, Європейського Союзу, Європейської ради, ОБСЄ, парламентів та урядів держав-членів НАТО визнати дії Російської Федерації щодо вбивства українських військовополонених захисників Маріуполя, яке вчинила РФ у ніч на 29 липня 2022 року в Оленівці, терористичним актом. Визнати Російську Федерацію державою-спонсором тероризму", - йдеться у тексті звернення.

Український парламент також вимагає посилити тиск на Росію та держави, що співпрацюють з нею, зокрема шляхом впровадження санкцій, передбачених відповідно до статусу держави-спонсора тероризму, включаючи повне ембарго на торгівлю енергоносіями з державними та приватними компаніями, афілійованими з РФ, та відключенням від системи SWIFT всіх фінансових установ РФ.

Депутати зазначають, що за наявних доказів убивство захисників Маріуполя в Оленівці має всі ознаки скоєного РФ терористичного акту проти беззахисних українських військовополонених. Цей воєнний злочин, скоєний Росією, є порушенням Женевських конвенцій поводження з військовополоненими.

Крім того, дії Росії в Україні є неспровокованою військовою агресією проти суверенної держави, які призводять до загибелі тисяч мирних громадян унаслідок обстрілів та ракетних ударів по цивільній інфраструктурі та є проявом терору.

Згідно з проєктом постанови, Верховна Рада закликає ООН та МКЧХ направити своїх представників на територію колонії у смт Оленівка на тимчасово окупованій території Донецької області з метою інспекційної місії.

Також депутати пропонують від імені Верховної Ради закликати ці організації та ОБСЄ вжити заходів для постійного контролю за умовами тримання всіх українських військовополонених, які перебувають на території Росії та на тимчасово окупованих територіях України.

"Верховна Рада закликає міжнародні інститути невідкладно зробити все можливе для звільнення без жодних передумов полонених жінок-медиків, серед яких є вагітні та поранені, а також активізувати зусилля щодо обміну та повернення в Україну військовополонених захисників Маріуполя", - наголошується у проєкті документа.

Теги: #оленівка #євросолідарність

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