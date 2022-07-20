Ріші Сунак і Ліз Трасс змагатимуться за роль лідера Великої Британії

У гонці за посаду лідера Консервативної партії Великої Британії та, відповідно, прем'єра країни, за підсумками фінального раунду виборів залишилися ексглава Мінфіну Ріші Сунак та глава МЗС Ліз Трасс, передає телеканал Sky News.

Результати голосування оголосив голова так званого "комітету 1922" (парламентської групи від Консервативної партії в Палаті громад Великої Британії) сер Грем Брейді в ефірі Sky News.

З боротьби вибула молодший міністр з торгівельної політики Великої Британії Пенні Мордонт, оскільки за всі тури виборів набрала найменшу кількість голосів - 105. Сунак і Трасс набрали 137 та 113 голосів відповідно. При цьому під час цього раунду глава МЗС заручилася підтримкою 27 голосів, а колишній міністр фінансів - 19.

Тепер Сунак і Трасс "один на один" братимуть участь у голосуванні консерваторів.

Загалом у боротьбі за посаду британського лідера брали участь 10 кандидатів. Напередодні з гонки вибула ексміністр Великої Британії з питань рівноправ'я та місцевого самоврядування Кемі Баденох. Раніше електоральні перегони довелося залишити голові спецкомітету із закордонних справ Палати громад британського парламенту Тому Тугенхату, колишньому главі британського МЗС Джеремі Ганту, главі Мінфіну Надхіму Захаві та генеральному прокурору Суелі Браверман. При цьому Гант та Захаві не змогли подолати планку у 30 голосів, необхідних для виходу до другого туру.

Процес вибору нового лідера партії розпочався 13 липня. Консервативна партія проведе низку голосувань доти, доки не залишиться лише два кандидати. Після цього члени партії мають обрати свого лідера до дедлайну, встановленого "комітетом 1922" (парламентською групою від Консервативної партії в Палаті громад Великої Британії).

8 липня британський прем'єр Борис Джонсон заявив, що згоден піти у відставку, але після того, як консерватори оберуть нового лідера партії.

Джонсон - прем'єр-міністр Великої Британії з 24 липня 2019 року.

Основною причиною майбутньої відставки Джонсона британські ЗМІ вважають низку скандалів, фігурантом яких він став останніми місяцями.