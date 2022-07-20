Політика

17:46 20.07.2022

Глава МЗС Австрії: Ми не сприймемо світ у вигляді ультиматумів із боку РФ

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Глава МЗС Австрії: Ми не сприймемо світ у вигляді ультиматумів із боку РФ

Захід не сприйме миру в Україні у вигляді ультиматумів із боку Росії, заявив міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг.

"Всі ми хочемо миру, і особливо ті люди, які страждають в Україні. Але я маю чесно сказати, що мир і рішення не можна нав'язати, це має бути рішення, яке ухвалював би народ України. Ми не сприймемо світ у вигляді ультиматумів із боку Росії ", - сказав Шалленберг на пресконференції у Києві у середу.

Водночас він наголосив, що солідарність та підтримка Австрією України продовжаться.

"Ми надавали допомогу в минулому, ви згадали наші три країни в тому аспекті, що ми прийняли найбільшу кількість українців разом із Польщею. Ми виділили EUR80 млн на гуманітарну допомогу, ми передали пожежні автомобілі, 90 тис. тонн обладнання. Ми продовжуватимемо надавати цю допомогу, продовжуватимемо приймати дітей із раковими захворюваннями на лікування, і ми робитимемо все можливе для того, щоб припинити цю війну і щоб припинити страждання українського народу", - зазначив міністр.

Шалленберг зазначив, що водночас треба переконатися, що воєнні злочини РФ не залишаться безкарними.

Теги: #австрія #шалленберг

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