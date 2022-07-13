Політика

14:54 13.07.2022

За посаду лідера британських консерваторів змагатимуться восьмеро кандидатів

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Глава так званого "комітету 1922" (парламентської групи від Консервативної партії у Палаті громад Великобританії) сер Грем Брейді оголосив повний список із восьми кандидатів на посаду лідера Консервативної партії і, відповідно, прем'єр-міністра країни, повідомляє у вівторок Sky News.

За посаду лідера партії боротимуться колишній глава мінфіну Ріші Сунак, молодший міністр із торгівельної політики Великобританії Пенні Мордонт, глава МЗС Ліз Трасс, голова спеціального комітету із закордонних справ Палати громад Том Тугендхат, колишній глава МЗС Джеремі Хант, генеральний прокурор Суелла Браверман, ексміністр з питань рівності та місцевого самоврядування Кемі Баденох, глава Мінфіну Надхім Захаві.

Решта політиків, які мали намір боротися за посаду лідера консерваторів, не змогли заручитися підтримкою достатньої кількості членів парламенту. Зокрема, з перегонів вибув колишній голова МОЗ Саджид Джавід. Для участі у боротьбі за посаду кожен кандидат мав набрати щонайменше 20 голосів від однопартійців.

Глава МВС Пріті Пател та міністр оборони Бен Уоллес, які, згідно з результатами кількох опитувань, були перспективними потенційними кандидатами, у результаті вирішили не висувати своїх кандидатур.

Тепер, як зазначає The Guardian, Консервативна партія проводитиме голосування доти, доки не залишаться лише два кандидати. Цей процес стартує вже у середу. Після цього члени партії мають обрати свого лідера до дедлайну, встановленого "комітетом 1922".

8 липня британський прем'єр Борис Джонсон заявив, що згоден піти у відставку, але після того, як консерватори оберуть нового лідера партії.

Джонсон – прем'єр-міністр Великобританії з 24 липня 2019 року.

Основною причиною майбутньої відставки Джонсона британські ЗМІ вважають низку скандалів, фігурантом яких він був останніми місяцями.

Теги: #кандидати #премєр #велика_британія

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