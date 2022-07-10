Політика

19:58 10.07.2022

Французький міністр економіки закликав готуватися до повного відключення російського газу

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Французький міністр економіки закликав готуватися до повного відключення російського газу

Міністр економіки та фінансів Франції Брюно Ле Мер вважає найімовірнішим сценарієм розвитку ситуації на газовому ринку ЄС повне відключення російського газу.

"Готуватимемося до повного припинення постачання російського газу, сьогодні це найбільш ймовірний варіант. Це передбачає, що ми прискоримо нашу енергетичну незалежність", - наводять європейські ЗМІ в неділю слова французького міністра, який виступив на конференції "Економічні зустрічі" в місті Екс-ан-Прованс.

Зазначивши, що французи не люблять бути залежними від інших, він наголосив, що "головна незалежність має бути в сфері енергетики". "Зараз потрібно привести себе в бойовий порядок, що стосується організації, позбавлення баласту, помірності, скорочення споживання (...) Ми вже зараз повинні ухвалити рішення", - заявив Ле Мер.

Енергетична криза, на переконання міністра, є "найважливішою темою найближчих місяців", і підготовка до повного відключення російського газу є необхідною.

 

 

Теги: #газ #росія #франція

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