На посаду лідера британських консерваторів претендують вже дев'ять осіб

Молодший міністр з торгової політики Великої Британії Пенні Мордонт заявила, що висуває свою кандидатуру на посаду голови Консервативної партії і британського прем'єра, передає в неділю Sky News.

"Наше керівництво має помінятися. Воно повинно трохи менше фокусуватися на лідері і набагато більше на країні", - заявила Мордонт.

"Я готова стати наступним лідером Консервативної партії", - додала вона.

Таким чином, міністр стане вже дев'ятою людиною, що приєдналася до перегонів за лідерство в британському урядом.

Мордонт також поширила в соцмережах трихвилинний відеоролик з оголошенням про рішення балотуватися на посаду лідера партії. У ньому закадровий голос називає "основні цінності країни" - свободу, чесність, мужність і співчуття - основними рушійними силами Великої Британії.

Раніше повідомлялося, що серед тих, хто побореться за посаду прем'єра Великої Британії, - колишній глава МОЗ Саджид Джавід, ексміністр закордонних справ Сполученого Королівства Джеремі Гант, колишній глава мінфіну Ріші Сунак, міністр транспорту Грант Шаппс, голова спеціального комітету у закордонних справах Палати громад Том Тугендхат.

Sky News зазначає, що, як очікується, в найближчі дні до перегонів можуть приєднатися глава британського МВС Пріті Пател і міністр закордонних справ Ліз Трас.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес, який, згідно з результатами опитування YouGov, був найбільш перспективним потенційним кандидатом на посаду лідера Консервативної партії, відмовився висувати свою кандидатуру.

8 липня британський прем'єр Борис Джонсон заявив, що згоден піти у відставку, але після того, як консерватори оберуть нового лідера партії.

Джонсон - прем'єр-міністр Великої Британії з 24 липня 2019 року.

Основною причиною майбутньої відставки Джонсона британські ЗМІ вважають низку скандалів, фігурантом яких він став в останні місяці.