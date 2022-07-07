Джонсон планує подати у відставку з посади прем'єра Великої Британії у четвер - ЗМІ

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон оголосить у четвер про звільнення з посади глави уряду на тлі відставки майже 50 міністрів та їхніх секретарів, повідомляють британські ЗМІ.

"Високопоставлене джерело в уряді повідомило Sky News, що Борис Джонсон піде у відставку", - передає телеканал Sky News.

Цю інформацію також підтверджують журналісти ВВС та агентство Bloomberg.

Також Sky News повідомляє, що нового лідера Консервативної партії найімовірніше буде призначено на момент партійної конференції в жовтні.

На сьогодні вже 57 членів уряду, який спочатку складався зі 120 осіб, пішли у відставку.

Раніше міністр оборони Великої Британії Бен Воллес і новий глава Мінфіну Надхім Захаві, призначений у вівторок, закликали Джонсона піти у відставку, але самі не відмовлялися від своїх посад.

Хвилю відставок спровокував скандал довкола колишнього заступника парламентського партійного організатора Кріса Пінчера. Його обвинуватили у сексуальних домаганнях стосовно двох чоловіків минулого тижня, після чого він пішов у відставку. Пізніше з'ясувалося, що це не вперше, коли Пінчера обвинувачували в таких речах, і в 2019 році стосовно нього проводилося розслідування, проте, незважаючи на це, Джонсон призначив його на посаду в лютому 2022 року. Спочатку на Даунінг-стріт заперечували, що прем'єр-міністр знав щось про обвинувачення щодо Пінчера у 2019 році, проте у вівторок стало відомо, що Джонсон був обізнаний із поведінкою політика, але все одно призначив його на посаду. Пізніше Джонсон вибачився за призначення Пінчера, заявивши, що в уряді немає місця тим, хто зловживає своєю владою.