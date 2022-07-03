Політика

21:16 03.07.2022

Гумдопомога за лінією уряду США, ніде не затримуючись, у повному обсязі доставляється на фронт – нардеп Чернєв

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Гумдопомога за лінією уряду США, ніде не затримуючись, у повному обсязі доставляється на фронт – нардеп Чернєв

Матеріально-технічна допомога із США не затримується на складах та в повному обсязі доставляється на фронт, повідомив народний депутат Єгор Чернєв (фракція "Слуга народу").

"Після виходу резонансного сюжету на CNN про те, що нібито американська допомога не доходить до лінії фронту, я ініціював своє, скажімо так, своєрідне розслідування, яке підтримав Офіс президента... Ніхто з офіційних представників США, з якими я спілкувався, не підтвердив претензій до української сторони щодо використання наданої допомоги", - сказав Чернєв у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

Чернєв розповів, що поспілкувався з військовим представником США, який відповідає за логістику в Європі, з кількома конгресменами, з Крістіною Квін, яка обіймала тоді посаду тимчасово повіреної у справах США в Україні, яка навіть поцікавилася у Пентагону, чи є питання з цієї теми до української сторони - "жодних питань не було".

"Більше того, як результат цієї всієї роботи USAID (агентство США з міжнародного розвитку) заявило, що вся допомога, яку отримує Україна, використовується ефективно", - зазначив Чернєв.

Народний депутат наголосив, що йдеться виключно про допомогу уряду США державі Україна, а не про волонтерську.

"Це правильніше називати не гуманітарною допомогою, а матеріально-технічною – каски, бронежилети, аптечки, прилади нічного бачення, специфічне обладнання – товари військового призначення", – уточнив народний депутат.

За словами Чернєва, розслідування повністю розвіяло міф про якісь склади у західних областях України.

"Я зустрівся з представниками Міноборони, прикордонної служби, митниці у Львівській області: жодних таємних складів не виявив. Більше того, концепція така, що гумдопомога, яка приходить, "не ночує" на складах, бо це небезпечно. Чим швидше буде передана допомога і не лише від США на лінію фронту, тим менша ймовірність, що її буде знищено тими самими ракетними ударами. Якби вона десь зберігалася, це було б нонсенсом", – сказав народний депутат.

Водночас Чернєв зазначив, пославшись на міністра оборони Олексія Резнікова, що є певні резерви, яких вистачить на п'ять батальйонно-тактичних груп, щоб оперативно можна було одягнути та спорядити бійців.

"Ці запаси мають бути. Де вони зберігаються? Це питання закрите. Здебільшого ж, повторюся, екіпірування "не ночує" на складах", - пояснив політик.

Він також розповів, що після зустрічі з командувачем медичних військ Тетяною Остащенко, отриманої інформації про кількість і розподіл за датами, батальйонами, доставленими зі США тактичних аптечок - не залишилося жодних сумнівів, що допомога доходить до адресата.

Останній етап мого розслідування – поїздка на лінію фронту, де поспілкувався з кількома бригадами. І не лише з командувачами бригад, а й із командирами взводів, солдатами. І всі казали, що забезпечені аптечками, бронежилетами, касками. Наскільки я знаю, на лінію фронту на першу лінію не відправляють без належного екіпірування", - зазначив народний депутат.

Відповідаючи на запитання, хто контролює процес постачання та розподілу гуманітарної допомоги, народний депутат сказав: "Наші українські "контролери". Існує ціла служба логістики, яка за це відповідає. Вона взаємодіє із нашими спецслужбами, опрацьовує маршрути. Є внутрішній контроль у Міністерстві оборони. Більше того, міністерство, наскільки я знаю, зі слів його керівника запропонувало США та Великій Британії призначити своїх представників з перевірки чи контролю. І Велика Британія дала якихось людей, які мають доступ до постачання та можуть контролювати процес. А США поки що не дали таких людей. Але я думаю, що вони можуть найближчим часом з'явитись. Тобто з боку міністерства повна відкритість і якщо є якісь питання саме щодо державної допомоги, воно готове на них відповісти і надати будь-яку інформацію".

На думку Чернєва, інформація у ЗМІ про те, що нібито гуманітарна допомога із США не в повному обсязі доходить на фронт була вигідна Російській Федерації і мала на меті посварити двох стратегічних партнерів.

"Насамперед, це було вигідно Російській Федерації, тому що її завдання – якнайбільше створити проблем для постачання західного озброєння в Україну, адже там чудово розуміють, що це посилює нашу позицію, допомагає нам у війні. І одна з цілей – зруйнувати довіру між Україною та країнами Заходу, зокрема, між Україною та США, як стратегічними партнерами", - вважає Чернєв.

Чернєв звернув увагу, що ця інформаційна атака не спрацювала, чого не скажеш про інших подібних.

"Пам'ятаєте вкиди у ЗМІ щодо використання реактивних систем залпового вогню? Чому нам так довго не давали "Himars"? Тому що Росія переконувала всіх, що Україна використовуватиме ці системи проти цілей на території Російської Федерації, і тоді вона вважатиме постачальників такої зброї стороною конфлікту, і матиме право вдарити у відповідь. І нам це коштувало кількох тижнів, якщо не місяців, щоб переконати партнерів, зокрема й США, що ми використовуватимемо це озброєння, перш за все, на нашій території: нам є з якою метою тут працювати. У результаті ми втратили чимало часу, такого цінного для нашої оборони", - зазначив народний депутат.

Політик упевнений, що подібні інформаційні атаки з'являтимуться і надалі.

 

 

Теги: #сша #гумдопомога

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