Політика

19:04 28.06.2022

Україна працює над остаточним виключенням Росії із FATF - Шмигаль

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Україна працює над остаточним виключенням Росії із FATF - Шмигаль

Україна працює над остаточним виключенням Росії з Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей та фінансуванню тероризму, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Дефолт Росії - лише один із елементів економічної та фінансової катастрофи, яка чекає на державу-терориста. Як наголосив президент України, ми продовжимо переконувати наших партнерів, щоб вони визнали Росію державою-спонсором тероризму", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.

Крім того, за його словами, Україна працює над тим, щоб Росію остаточно виключили з Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей та фінансуванню тероризму.

"FATF має внести Росію в "чорний список" організацій, що не дозволить Росії уникати санкцій і продовжувати вести нормальні ділові відносини з будь-ким у світі", - наголосив прем'єр.

Теги: #рф #fatf #виключення

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