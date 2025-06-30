Україна закликає країни FATF включити РФ до переліку юрисдикцій високого ризику – Шмигаль

Війна РФ проти України стала ударом по самій ідеї сталого розвитку, відзначив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час виступу на IV Міжнародній конференції ООН з фінансування розвитку, яка проходить в Іспанії.

"Україна завжди була надійним гарантом глобальної продовольчої безпеки. Щороку наші фермери та аграрії допомагали годувати сотні мільйонів людей у різних куточках планети. За даними ООН, наслідком розв’язаної росією війни може стати те, що до 2030 року десятки мільйонів людей у світі опиняться в умовах хронічного голоду. Завдяки Чорноморській зерновій ініціативі та гуманітарній програмі Grain from Ukraine за підтримки ООН та міжнародних партнерів ми постачаємо продовольство найбільш нужденним в Африці та Азії. Закликав присутні на конференції держави й організації підтримати наші зусилля і спільно працювати над розв’язанням проблеми продовольчої кризи, спричиненої агресією росії", - написав Шмигаль в Телеграм у понеділок після виступу.

Також він відзначив роль та підтримку з боку Групи з протидії відмиванню грошей (FATF) і аналогічних органів. "Україна закликає країни-учасниці FATF розглянути питання про включення росії до переліку юрисдикцій високого ризику, а також спільно створити правовий механізм, що дозволив би конфіскувати заморожені російські активи і спрямувати їх на відновлення України. Злочин агресії має отримати фінансову відповідь", - сказав Шмигаль.