Україна занепокоєна шантажем Росією членів FATF - Марченко

Міністерство фінансів України висловлює занепокоєння у зв'язку з повідомленнями про спроби Росії шантажувати країни-членкині Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей (Financial Action Task Force - FATF) напередодні пленарного засідання FATF у Парижі 19-23 червня, де може розглядатися питання про внесення РФ до "чорного" або "сірого" списків.

"Росія вдається до залякування партнерів, і це викликає занепокоєння, але водночас не є несподіванкою. Зіткнувшись із переконливими доказами недотримання стандартів FATF, росія вдалася до шантажу та політичного тиску", - наводяться в повідомленні Мінфіну в середу слова міністра Сергія Марченка.

Він зазначив, що це ще один приклад грубого порушення Росією зобов'язань щодо міжнародного співробітництва та взаємної поваги, згідно з якими члени FATF впроваджують і підтримують стандарти групи.

Марченко наголосив, що занесення РФ до чорного списку FATF сприятиме підвищенню загального рівня комплаєнсу (дотримання вимог) і поліпшенню відповідної сумлінності (due diligence). Це надасть змогу ефективніше протидіяти ризикам, які Росія створює для світової фінансової системи, зокрема відмиванню коштів і фінансуванню тероризму.

За словами міністра, Росія порушує найважливіші рекомендації FATF, наражаючи на серйозний ризик глобальну фінансову безпеку, створює перешкоди для міжнародного співробітництва в запобіганні відмиванню грошей і боротьбі з фінансовими злочинами. Зокрема, вона співпрацює з Іраном і Північною Кореєю, які перебувають під санкціями ООН і в чорному списку FATF.

Росія підтримує терористичні організації по всьому світу і вдається до ядерного тероризму, а також не здатна протидіяти відмиванню грошей, організованій злочинності та корупції, додав Марченко.

Мінфін України зазначив, що після рішення FATF у лютому цього року призупинити членство Росії ризики, які вона створює для глобальної фінансової безпеки, лише зросли, включно з посиленням злочинної кібер-діяльності, військового та фінансового співробітництва з державами, які перебувають під санкціями ООН, розгортанням терористичних організацій в Україні й Африці, активізацією зусиль із обходу санкцій і діями, які загрожують світові ядерною катастрофою.

"Ми віримо в єдність міжнародної спільноти і переконані, що країни-члени FATF зроблять усе можливе, щоб убезпечити себе та світову фінансову систему від зловмисного впливу Росії та ризиків відмивання грошей і фінансування тероризму, незалежно від того, які брудні тактики Росія намагається використовувати", - підсумував Марченко.

Як повідомлялося, у лютому 2023 року, з огляду на продовження торгівлі зброєю з юрисдикціями, що перебувають під санкціями ООН, та зловмисну кіберактивність Росії, FATF оголосила про своє рішення призупинити членство РФ в організації. FATF визнала її дії неприйнятними і такими, що суперечать мандату та основним принципам організації.