01:10 13.11.2025

Дві підставні іранські компанії зареєстровані в Україні потрапили під санкції Мінфіну США

Міністерство фінансів США опублікувало звіт щодо розслідування схем обходу санкцій з боку Ірану. Зокрема у звіті згадані дві підставні фірми, зареєстровані в Україні іранським власником, які були частиною ланцюжка поставок в Іран деталей, необхідних для виробництва дронів.

"Іранський агент із закупівель Бахрам Табібі використовував свої підставні компанії в Україні "ГК Імператив Україна" (GK Imperativ Ukraina LLC) та "Екофера" (Ekofera LLC) для закупівлі та постачання аерокосмічних матеріалів, зокрема індикаторів положення та магнітометрів, для компанії HESA. Батул Шафії з Ірану брав активну участь у схемі постачання деталей для HESA, сприяючи отриманню GK Imperativ та Ekofera платежів від HESA, а також відправленню Ekofera вантажів, призначених для HESA в Ірані. Іранський громадянин Саїд Пахлавані Неджад виступав посередником між українськими підставними компаніями та HESA і сприяв продажу HESA компонентів генераторів, двигунів, індикаторів положення, датчиків та іншого обладнання", - йдеться у звіті Мінфіну США.

Відтак згадані особи й компанії було включено до санкційного списку.

"Табібі, GK Imperativ, Ekofera, Шафії та Неджад включені до списку відповідно до Указу Президента № 13382 за надання або спробу надання фінансової, матеріальної, технологічної або іншої підтримки, а також товарів і послуг на користь HESA", - повідомляється у звіті Мінфіну США.

Джерело: https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0313

Теги: #санкції #сша #мінфін

