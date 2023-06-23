Події

20:10 23.06.2023

FATF відмовилася вносити РФ до чорного списку за пропозицією України

2 хв читати

Пропозиція України внести Росію до чорного списку Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей (Financial Action Task Force - FATF) не знайшла підтримки на пленарному засіданні групи, яке відбулося 19-23 червня в Парижі.

"Призупинення членства Російської Федерації залишається в силі... FATF знову заявляє, що всі юрисдикції мають проявляти пильність щодо поточних ризиків, пов'язаних з обходом заходів, ужитих проти РФ, для захисту міжнародної фінансової системи", - повторено в підсумковому комюніке колишню позицію організації.

Міністр фінансів України Сергій Марченко розкритикував таке рішення FATF.

"Росія, безумовно, відповідає критеріям для внесення до чорного списку, і ми не погоджуємося з рішенням FATF не включати Росію до чорного списку. Має бути консолідована позиція міжнародної спільноти щодо протидії загрозі, яку Росія становить для цілісності світової фінансової системи", - заявив він.

Марченко наголосив, що необхідно змусити Кремль припинити кричущі порушення міжнародних норм і стандартів FATF.

"Кожен день зволікання і відсутності належних дій сприяє подальшому хаосу та руйнуванню", - зазначив міністр фінансів України.

Серед інших рішень у комюніке зазначено, що члени FATF погодилися опублікувати четверте цільове оновлення про реалізацію Рекомендацій FATF щодо віртуальних активів і постачальників послуг віртуальних активів.

Крім того, організація просунулася в роботі щодо запобігання неправомірному використанню некомерційних організацій (НКО) і погодилася опублікувати для громадського обговорення можливі зміни до Рекомендації 8 та оновлений документ FATF про передовий досвід боротьби зі зловживанням НКО.

Пленарне засідання також обговорило можливі поліпшення рекомендацій 4 та 38, щоб надати країнам суворіші правові заходи для замороження, арешту та конфіскації злочинного майна та майна відповідної вартості, включно з конфіскацією без винесення обвинувального вироку. FATF планує завершити ці проєкти в жовтні 2023 року.

Члени FATF також погодили нові проєкти, зокрема проєкт щодо вдосконалення розслідувань і судових переслідувань у справах про відмивання грошей.

Новими юрисдикціями, що підлягають посиленому моніторингу, за підсумками пленарного засідання стали Камерун, Хорватія і В'єтнам. Організація нагадала, що коли вона застосовує до юрисдикції посилений моніторинг, це означає, що країна взяла на себе зобов'язання реалізувати План дій щодо швидкого усунення виявлених стратегічних недоліків в узгоджені терміни.

 

Теги: #рф #fatf

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:01 23.06.2023
Глава МАГАТЕ зустрівся в Калінінграді з російськими офіційними особами

Глава МАГАТЕ зустрівся в Калінінграді з російськими офіційними особами

18:17 23.06.2023
Мінфін США запровадив санкції проти двох громадян РФ за ймовірні спроби вплинути на американські вибори

Мінфін США запровадив санкції проти двох громадян РФ за ймовірні спроби вплинути на американські вибори

07:57 23.06.2023
Росія намагатиметься підтримувати частоту ракетних ударів, восени очікується посилення атак на інфраструктуру

Росія намагатиметься підтримувати частоту ракетних ударів, восени очікується посилення атак на інфраструктуру

20:01 22.06.2023
ООН внесла Росію до списку "ганьби" за вбивства дітей в Україні

ООН внесла Росію до списку "ганьби" за вбивства дітей в Україні

16:51 22.06.2023
У МЗС України на 99,9% впевнені, що РФ вийде із "зернового коридору" в липні

У МЗС України на 99,9% впевнені, що РФ вийде із "зернового коридору" в липні

14:29 22.06.2023
СБУ повідомила про підозру російському мільярдеру Кабаргіну, який вивозив з України до РФ стратегічну сировину для "Росатома"

СБУ повідомила про підозру російському мільярдеру Кабаргіну, який вивозив з України до РФ стратегічну сировину для "Росатома"

11:12 22.06.2023
На території Білорусі перебувають майже 1,5 тисячі російських військовослужбовців - Держприкордонслужба України

На території Білорусі перебувають майже 1,5 тисячі російських військовослужбовців - Держприкордонслужба України

08:37 22.06.2023
ЗС України ліквідували 650 окупантів, 1 гелікоптер, 21 артсистему, 7 танків, 12 бронемашин, 1 гелікоптер і 10 БПЛА противника

ЗС України ліквідували 650 окупантів, 1 гелікоптер, 21 артсистему, 7 танків, 12 бронемашин, 1 гелікоптер і 10 БПЛА противника

00:05 22.06.2023
Новий пакет санкцій Євросоюзу обмежить доходи Росії

Новий пакет санкцій Євросоюзу обмежить доходи Росії

11:32 21.06.2023
Голова Держтуризму: Маю мрію, щоб російські діти їздили в обов'язкові тури в Україну місцями пам'яті війни

Голова Держтуризму: Маю мрію, щоб російські діти їздили в обов'язкові тури в Україну місцями пам'яті війни

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

З Угорщини вдалося вивезти ще двох українських військовополонених, яких Москва передала Будапешту - МЗС України

Зеленський дав термінове доручення Залужному негайно звільнити з посади скандального одеського військкома

РНБО створила комісію з перевірки стану мостів і шляхопроводів - Зеленський

У Херсоні помер іще один співробітник транспортного підприємства, поранений під час обстрілу

Зеленський анонсував кадрові рішення після розгляду на РНБО питання стану укриттів

ОСТАННЄ

Лула да Сілва і Макрон обговорили в Парижі Україну, торгівлю і клімат

Рада ЄС отримала мандат на переговори з Європарламентом щодо законопроєкту про нарощення виробництва боєприпасів

Сапери ДСНС отримали від благодійників 10 підводних дронів

Прокуратура: Збитки у справі про розтрату 1 млн грн бюджетних коштів, виділених КМДА на тротуари та автодороги, підтверджуються відповідними експертизами

Данілов: Територій, де укриття перебувають у незадовільному стані, - більше десяти

З Угорщини вдалося вивезти ще двох українських військовополонених, яких Москва передала Будапешту - МЗС України

Сербія знову погрожує проведенням воєнної операції в Косові

Тарнавський: На таврійському напрямку є відчутні успіхи і просування вперед

Зеленський у День державної служби: Дякую всім, хто за наявних умов і ресурсів робить усе, щоб держава була ефективною

Угорщина пропонує розширити традиційні морські шляхи для експорту української с/г продукції

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА