Єврокомісія рекомендує надати Україні статус кандидата у члени ЄС – фон дер Ляєн

Фото ЄС

Європейська Комісія рекомендує Європейській раді надати Україні статусу кандидата в члени Європейського Союзу з подальшим виконанням необхідних кроків.

Відповідне оголошення у п'ятницю у Брюсселі зробила президент Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн.

"Комісія рекомендує Раді: перше - щоб Україні було надано європейську перспективу, друге - щоб Україні було надано статус кандидата. Це, звісно, передбачає, що країна проводитиме низку подальших важливих реформ", - заявила вона.

За словами президента Єврокомісії, Україна вже "поступово наближається до ЄС". "Як вам відомо, з 2017 року ми маємо Угоду про асоціацію, за якою Україна вже імплементувала близько 70% європейського законодавства – правила, стандарти, норми. Україна бере участь у різних європейських програмах, таких як "Горизонт" або програма Еразмуса. Україна має міцну парламентсько-президентську демократію, державне управління, яке дуже добре діє і продовжує вести країну під час війни. Нам це відомо, бо ми працюємо дуже тісно з адміністрацією. Нам відомо, що децентралізація – це успіх, тому що ми бачимо, як ведуть справи регіони та міста навіть у цей час, і реформа державного управління триває", - констатувала вона.

Водночас фон дер Ляєн зазначила, що "подальша робота має бути виконана".

"У сфері верховенства права, наприклад, Україна вже далеко просунулася, також у створенні необхідних інституцій для судової системи, щоб вона функціонувала ефективно, й було створено необхідні інституції прокуратури. Фокус зараз має бути на прискоренні вибору суддів до Конституційного Суду, як і членів Вищої ради правосуддя", - деталізувала вона.

Щодо боротьби з корупцією президент Єврокомісії також зазначила, що Україна "просунулася далеко у створенні необхідних антикорупційних органів". "Акцент зараз має бути на призначенні нового антикорупційного прокурора та нового директора Національного антикорупційного бюро. Іншими словами, є органи, і зараз вони мають бути повністю робочими", - сказала фон дер Ляєн.

Вона також заявила, що Україна має продовжувати зусилля у сфері деолігархізації. "Щодо олігархів, то Україна ухвалила сміливий закон проти олігархів – закон про деолігархізацію. Це єдина країна "Східного партнерства", яка це зробила. Це добре – тепер справа за імплементацією. Ми хочемо бачити результат", – додала президент Єврокомісії.

Далі вона порушила питання основних прав, де "Україна досягла того, що відповідає на 80% рекомендацій Венеціанської комісії". "Але те, що має бути зроблено, – це ухвалення закону про національні меншини", - додала фон дер Ляєн.

Водночас президент Єврокомісії зазначила, що Україна має "дуже активне громадянське суспільство, виборчу систему, яка довела, що вона справедлива й вільна". Вона також констатувала, що Україна має "освітню систему, яка добре розвинена". "Ми захоплюємося рівнем цифровізації країни та цифровою інфраструктурою. І якщо ми дивимося на економіку, то, звісно, дивилися на економіку до війни. Україна вже робить важливі кроки на шляху, щоб стати повноцінною ринковою економікою. Це важливо", - додала фон дер Ляєн.