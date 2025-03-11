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13:54 11.03.2025

Фон дер Ляєн: посилення обороноздатності Європи буде сприяти заповненню прогалин у військових поставках Україні

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Фон дер Ляєн: посилення обороноздатності Європи буде сприяти заповненню прогалин у військових поставках Україні

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн запевняє, що збільшення обороноздатності Європи заповнить прогалини у військових поставках Україні.

Виступаючи у вівторок у Страсбурзі в рамках пленарного засідання Європейського парламенту, присвяченого обговоренню спеціального засідання Європейської ради від 6 березня, на якому розглядалось питання оборони Європи та України, фон дер Ляєн сказала: "Нам потрібен сплеск європейської оборони. І нам це потрібно зараз. Нам це потрібно насамперед через ситуацію в Україні. Існує нагальна потреба заповнити прогалини у військових поставках України та надати Україні надійні гарантії безпеки".

Президент Єврокомісії констатувала, що "європейський порядок безпеки похитнувся, і так багато наших ілюзій розвіялися".

"Після закінчення холодної війни дехто вважав, що Росія може бути інтегрована в європейську економічну архітектуру та архітектуру безпеки. Тоді як інші сподівалися, що ми можемо нескінченно покладатися на повний захист Америки. І тому ми знизили оборону. Ми скоротили наші витрати на оборону зі стандартних середніх 3,5% до менш ніж половини. Ми думали, що насолоджуємося дивідендом миру. Але насправді ми просто мали дефіцит безпеки. Час ілюзій минув. Європа покликана взяти на себе більшу відповідальність за власний захист. Не в якомусь далекому майбутньому, а вже сьогодні. Не поступовими кроками, а з мужністю, якої вимагає ситуація", - пояснила вона.

Фон дер Ляєн наголосила, що мова йде не тільки про Україну, але й про безпеку всієї Європи та всього нашого континенту. "Путін неодноразово доводив, що він ворожий сусід. Йому не можна довіряти, його можна лише стримувати. І ми знаємо, що російський військовий комплекс перевершує наш. Якщо поглянути на військові витрати в реальному вираженні, то Кремль витрачає більше, ніж вся Європа разом узята. Виробництво в Європі все ще на нижчому порядку", - констатувала президент Єврокомісії.

За її словами, діапазон загроз, з якими стикається ЄС, стає ширшим з кожним днем. "У цю більш небезпечну епоху Європа має активізуватися. І це мета плану, який я представила лідерам минулого тижня. Його логіка проста: ми хочемо використовувати всі наявні фінансові важелі, щоб зміцнити та прискорити наше оборонне виробництво. Завдяки плану REARM Europe ми можемо мобілізувати до 800 млрд євро", - прозвітувала фон дер Ляєн.

Вона детально зупинилася на елементах плану і завершила свій виступ словами: «Ми всі хочемо жити в більш мирні часи. Але я впевнена, що якщо ми дамо волю нашій промисловій потужності, ми зможемо відновити стримування проти тих, хто прагне завдати нам шкоди. Настав час створити Європейський оборонний союз, який забезпечить мир на нашому континенті через єдність і силу».

Теги: #урсула_ляєн #військова_допомога #оборона

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