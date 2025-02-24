Green Deal

18:25 24.02.2025

ЄК допоможе Україні в закупівлі природного газу та розвитку відновлюваних газів – пакет підтримки

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ЄК допоможе Україні в закупівлі природного газу та розвитку відновлюваних газів – пакет підтримки

Пакет підтримки Єврокомісії для України передбачає, зокрема, її допомогу в фінансуванні закупівель природного газу та активізацію співпраці з розвитку виробництва відновлюваних газів, йдеться в її релізі на сайті в понеділок.

"Комісія допомагатиме у фінансуванні закупівель газу, особливо через Ukraine Facility разом з партнерами, які імплементували цей механізм. Це призведе до наявності значних запасів газу для забезпечення безпеки постачання, що принесе користь як Україні, так і регіону в цілому", – йдеться в релізі.

Крім того, зазначається, що пакет допомоги прискорить інвестиції у відновлювані джерела енергії, додавши до 1,5 ГВт генеруючих потужностей, що приблизно на 25% збільшує загальну потужність ВДЕ. Уточнюється, що підтримка надаватиметься також в рамках Ukraine Facility.

Єврокомісія також вказала, що сьогодні в Києві вона узгодили з Україною дорожню карту для активізації співпраці щодо відновлюваних газів.

"Забезпечення альтернативних та чистіших джерел енергії зміцнить енергетичну безпеку в ЄС та Україні, одночасно підтримуючи розвиток та інвестиції в сектор відновлюваного газу в Україні", – йдеться в релізі.

Як повідомлялося з посиланням на президента Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн, Європейська комісія запропонувала Україні новий пакет підтримки з метою забезпечення безпеки її енергетичної системи та повної інтеграції в європейський енергоринок.

Цей пакет, зокрема, націлений на повну інтеграцію ринку електроенергії України та Молдови з ЄС до початку 2027 року, а також подальшу інтеграцію в газовий сектор ЄС.

В ЄК зазначили, що ці нові заходи базуватимуться на підтримці ЄС у розмірі понад EUR2 млрд.

На початку лютого глава Міненерго Герман Галущенко в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна" зазначав, що Україна працюватиме з міжнародними партнерами над отриманням додаткового фінансування на закупівлю природного газу, а також допускав можливість отримання палива в якості гранту.

Нещодавно Україна здійснила перші тестові поставки біометану в Німеччину майже 100 тис. куб. м.

Теги: #єврокомісія #природний_газ

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